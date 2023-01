CMT 2023: Völkerverständigung im Mittelpunkt

Von 14. bis 23. Januar dreht sich in den Stuttgarter Messehallen wieder alles ums Reisen

Hunderttausende Besucher werden wieder zur weltgrößten Reisemesse, der CMT auf den Fildern erwartet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der „CT Award für Völkerverständigung – Über Grenzen gehen“ wird zum ersten Mal auf der CMT verliehen. Mit diesem neu geschaffenen Preis will das Corps-Touristique (CT), die Vereinigung der Tourist Boards in Deutschland, Menschen auszeichnen, die sich für die völkerverbindende Wirkung des Reisens einsetzen.

Mit Partnern aus Politik und Tourismus der französischen Region Grand Est wird ein Netzwerktreffen veranstaltet, um die Geschichte und den aktuellen Stand der deutsch-französischen Freundschaft zu feiern. Eine Beziehung, die Hoffnung und Zuversicht für die aktuellen Krisen in der Welt geben soll. Zudem veranstalten die vier baden-württembergischen Landeskirchen einen großen Kindersinggottesdienst am zweiten Messesonntag, 22. Januar. Rund 1000 Kinder werden hier für eine Welt in Frieden mehrere Lieder vortragen.

Friedliches Reisen soll im Vordergrund stehen. Spaß am Kennenlernen neuer Kulturen, die traditionelle Antriebsfeder des Reisens allgemein, soll betont werden.

Die CMT, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, findet vom 14. bis 22. Januar 2023 auf dem Stuttgarter Messegelände statt. Die Urlaubsmesse wird von ihren Töchtern Fahrrad- und Wander-Reisen, Golf- und Wellness-Reisen sowie Kreuzfahrt- und Schiffs-Reisen ergänzt.

Die Fahrrad- und Wander-Reisen wird zum ersten Mal auf drei Tage Laufzeit verlängert und schließt neben dem ersten CMT-Wochenende auch den Montag ein (14. bis 16. Januar). Premiere auch für die internationale Tauchmesse „Interdive“, die am zweiten Wochenende (19. bis 22. Januar ) stattfinden wird. Im Caravaning-Bereich, der Neuheitenschau zum Saisonbeginn, warten mehr als 1000 Fahrzeuge aller namhaften Marken und Hersteller auf die Besucherinnen und Besucher. https://www.messe-stuttgart.de/cmt/