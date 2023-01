Kolumne: Weihnachtliche Freude in Nürtingen

Ein befreundeter Disco-Chef hatte Tränen in den Augen, aber nicht wegen der Geschenke

Der Club „Neo Lounge“ ist der Nachfolger des „Green“. Seit Monaten war die Disco grottenleer, immer nur eine Handvoll Gäste, aber an Weihnachten steppt der Bär.

Von Alexander Kappen

Nürtingen. „Neo Lounge, wo ist denn die?“, das war die Standardantwort, die der Reporter immer wieder zu hören bekam, wenn er von seinem befreundeten Clubchef erzählte. Der hatte das damalige Green übernommen. Eine zweistöckige Disco mit Tanzfläche, Barbereich und gemütlichen Lounges (Ecksofas). Überall urige Holzbalken und ein Außenbereich, der sich sehen lassen kann. Eigentlich gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Clubbetrieb.

Aber seit Monaten kamen zu einem Event nur maximal ein Dutzend Leute. „Was soll ich machen?“, fragte mich der Chef regelmäßig mit verzweifelter Miene, der zugab zuwenig Werbung zu machen. Ü30, Techno, 90er Party alles hatte er schon ausprobiert, aber immer dasselbe Bild: Eine Handvoll Leute. So hatte der Reporter auch Probleme seine Fotogalerie für www.nightpics.de zusammen zu bekommen.

Aber am 26. Dezember dann die Überraschung: Die Musikgruppe „Rumpelkammer“ hatte zu ihrem Tech-House Event geladen. Und es kamen hunderte Besucher. Sodass das Neo doch tatsächlich aus allen Nähten platzte. „Ich kann es nicht glauben“, stammelte der Clubbetreiber und hatte Tränen in den Augen. Aufgrund des Erfolgs gab es dann am 28. gleich Teil zwei der „Rumpelkammer“ Party. Auch die war super gut besucht. Und der Reporter konnte ohne Probleme seine Fotos machen…