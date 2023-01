BW: Arbeitslosenzahlen auf gutem Niveau

Mit knapp 6,385 Millionen Erwerbstätigen im 3. Quartal 2022 wurde in Baden-Württemberg die bisher höchste Zahl erwerbstätiger Personen in einem 3. Quartal gemessen.

Der bisherige Höchstwert im 3. Quartal 2019 wurde um rund 1 000 Erwerbstätige übertroffen. Wie das Statistische Landesamt nach vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung der Länder« weiter mitteilt, erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 60 400 bzw. um 1,0 %.

Auf Bundesebene stieg die Erwerbstätigenzahl im selben Zeitraum mit 1,1 % geringfügig stärker an. Die Zuwachsrate zum Vorjahresquartal schwächte sich hierzulande jedoch im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal geringfügig ab (+1,3 bzw. +1,4 %).

Im baden-württembergischen Dienstleistungsbereich erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 48 400 (+1,1 %) auf knapp 4,373 Millionen Personen, der damit bisher höchste Wert in einem Quartal seit Beginn der Zeitreihe. Darunter wies der Bereich »Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation« mit einem Plus von 1,4 % ein überdurchschnittliches Wachstum auf. Absolut betrachtet entstanden zum Vorjahresquartal in diesem Bereich rund 21 700 zusätzliche Arbeitsplätze auf nun gut 1,554 Millionen.

Für den Bereich »Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen« wurde mit +0,8 % ein nur unterdurchschnittliches Beschäftigungswachstum ermittelt. Binnen Jahresfrist erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl in diesem Bereich um rund 8 200 auf knapp 0,979 Millionen Personen. Der Bereich »Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit« zählte im 3. Quartal 2022 über 1,839 Millionen Erwerbstätige. Absolut belief sich der Zuwachs hier auf 18 500 Erwerbstätige (+1,0 %) gegenüber dem 3. Quartal 2021.

Im Vergleich zum Dienstleistungsbereich fiel im Produzierenden Gewerbe Baden-Württembergs die Erwerbstätigenentwicklung schwächer aus.

Zum Vorjahresquartal stieg hier die Zahl der Erwerbstätigen um rund 13 100 (+0,7 %) auf knapp 1,942 Millionen. Über 1,518 Millionen Erwerbstätige entfielen darunter im 3. Quartal 2022 auf das Verarbeitenden Gewerbe. Dort erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem 3. Quartal 2021 um gut 10 100 Personen (+0,7 %).

Dies war prozentual betrachtet der höchste Zuwachs gegenüber einem Vorjahresquartal seit dem 2. Quartal 2019. Das Baugewerbe, welches ebenfalls zum Produzierenden Gewerbe gezählt wird, erzielte mit +0,3 % das im Vergleich mit den hier betrachteten Wirtschaftsbereichen Baden-Württembergs prozentual schwächste Erwerbstätigenplus. Im 3. Quartal 2022 wies diese Branche mit 349 900 Erwerbstätigen gegenüber dem Vorquartal gut 1 100 Personen mehr aus.