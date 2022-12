Baden-Württemberg: Immer weniger Schweine im Ländle

Mit einem Rückgang des Schweinebestands um 11 % im Vergleich zum November des Vorjahres, wird die rückläufige Entwicklung auf hohem Niveau fortgesetzt.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden zum Stichtag 3. November 2022 nur noch knapp über 1,3 Millionen Schweine in Baden-Württemberg gezählt.

Absolut gesehen, sank der Bestand um etwa 161 700 Schweine seit der letzten Novembererhebung. Mit nur noch 1 600 schweinehaltenden Betriebe im Land, ist hier eine ähnlich starke Abnahme (−12 %) zu verzeichnen.

Einschneidende Rückgänge sind dabei sowohl in der Zuchtsauenhaltung wie in der Mastschweinehaltung festzustellen. Der Bestand an Zuchtsauen lag zum Stichtag nur noch bei 102 800 Tieren und reduzierte sich damit zum Vorjahr um 17 900 (−15 %).

Insbesondere große Betriebe ab einem Bestand von 250 Zuchtsauen bauten ihren Bestand überdurchschnittlich stark ab (−13 600 Tiere; −23 %).

Auffällig ist zudem die sehr niedrige Zahl an Jungsauen in den Betrieben. Sowohl die Zahl an derzeit trächtigen Jungsauen (9 700) sowie die noch nicht trächtigen Jungsauen (11 100) gaben zum Vorjahr deutlich nach.

Seit letztem November ist der Mastschweinebestand um 91 000 (−15 %) auf 513 200 Tiere gesunken. In differenzierter Betrachtung der Gewichtsklassen ist die Abnahme bei den leichten Mastschweinen (50 bis 80 kg Lebendgewicht) mit einem Minus von 13 % geringer als in den Klassen zwischen 80 und 110 kg (−17 %) bzw. ab 110 kg (−18 %).

Auch bei den Jungtieren sind Rückgänge zu registrieren. Während die Zahl an Ferkeln um 6 % auf 460 500 Tiere zurückging, fiel der Jungschweinebestand sogar um ein Zehntel auf nun 227 500 Tiere.