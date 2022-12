Spannende Filmtipps für den Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel hat man viel Zeit zum Fernsehen

Wir haben die Streaming-Dienste durchleuchtet nach spannenden Movies, die sich wirklich lohnen. Je nach dem muss man einige Euros investieren, um den Film zu leihen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. -Actionthriller „Chase“ beim Streamingdienst „Maxdome“. Brandfrisch herausgekommen zum 22. Dezember (auf den Leihmarkt und auch als DVD). Action-Star Gerard Butler, bekannt aus den „Has Fallen“ Filmen verliert seine Ehefrau an einer Tankstelle.

Es entwickelt sich ein immer spannenderer Thriller, denn der Ehemann macht sich auf eigene Faust auf, seine Frau zu finden. Kidnapper wollen dadurch Geld erpressen. Es kommt zum Showdown im Wald! Der Film überzeugt durch Spannung, hinzu kommt eine Prise Action und Geballer. Sehenswert!

Trailer: CHASE Trailer German Deutsch (2022) – YouTube

-Actionthriller „House of the Rising Sun“, einer derpersönlichen Lieblingsfilme des Filmkritikers. Ray, ein korrupter Ex-Cop, arbeitet in einem dubiosen Nachtclub als Türsteher, als der Laden ausgeraubt und der Sohn des Besitzers erschossen wird.

Doch obwohl Ray unschuldig ist, wird er nicht nur von der Polizei, sondern auch von dem bestohlenen Gangstersyndikat verdächtigt. Ein spannender Wettlauf mit der Zeit beginnt… Guter Soundtrack und ein ehemaliger Wrestler als Hauptdarsteller!

Trailer: House of the Rising Sun – Nichts zu verlieren (HD Trailer Deutsch) – YouTube

-Actionthriller „Shorta“ bei „Maxdome“: Den Film gab es früher mal in der ARD Mediathek kostenlos. Als der 19-jährige Talib in Polizeigewahrsam stirbt, brechen in einem dänischen Vorstadt-Ghetto wilde Proteste aus. Gerade jetzt werden zwei ungleiche Cops dort auf Streife geschickt.

Als sie einen Jugendlichen festnehmen, kommt es zur blutigen Eskalation. Zusammen mit ihrem Gefangenen fliehen sie durch das urbane Labyrinth, hinter ihnen Gangs auf Motorrädern. Megaspannung!

Trailer: https://youtu.be/WsGjB0NH5c0