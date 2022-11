Die Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart beginnen

In Esslingen wird schon fleißig aufgebaut und der Mittelaltermarkt beginnt am 22. November

Die Weihnachtsmärkte im Umkreis sind alle klein aber fein!

Von Alexander Kappen

Region Stuttgart. „Das macht dann drei Goldtaler der werte Herr“, so klingt es bald wieder am Esslinger Marktplatz. Der deutschlandweit bekannte Mittelaltermarkt beginnt wieder: Bogenschießen, Badezuber, Feuer und viele mittelalterliche Gestalten in ihren bunten Gewändern. Am 22. November geht’s in Esslingen los.

Aber auch in anderen Gemeinden geht der Budenzauber los, nach zwei Jahren Corona-Pause. Erleuchtete riesige Weihnachtsbäume, bunte Lichterketten, Glühweinstände und natürlich ein großer Besucherandrang – überall freut man sich darauf, dass es wieder los geht. In Plochingen findet der märchenhafte Markt von 25. bis 27. November statt. Auch ein Kunst- und Schmuckmarkt geht dort über die Bühne.

In Kirchheim finden gleich drei Märkte statt, die zusammen einen ergeben. Vom 8. bis 18. Dezember gibt es am Martinskirchplatz, ein Familienmarkt, am Marstallgarten ein Genussdorf und einen Adventsmarkt am Rossmarkt.

In Nürtingen findet von 2. bis 11. November rund um die Stadtkirche der Weihnachtsmarkt statt. 32 Buden sorgen für Unterhaltung, Verköstigung und Spiel und Spaß.

In Neuhausen wird zwischen dem Alten Schloss und dem „Filder-Dom“ findet zwischen 2. und 4. Dezember ein kleines Weihnachtsmärktle statt.