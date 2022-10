Tausende suchen Stuttgarter Katze „Coco“

Sie ist verschwunden und der GPS Tracker zeigte Hamburg als Aufenthaltsort an

Man weiß es nicht, ob die Katze gekidnappt wurde oder ob sie unbemerkt zu jemand ins Auto gestiegen ist.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Auf jeden Fall ist sie nun in Hamburg aufgetaucht. Ihr Besitzer hat seine Stuttgarter Katze „Coco“ mit einem GPS Tracker ausgestattet. Der zeigt an, dass die Katze in Hamburg ist. Zudem muss sie an der A7 eine lange Strecke zurückgelegt haben.

Tausende suchen die Katze. Auf den sozialen Medien spricht man sich gegenseitig ab. Zuletzt wurde sie in Grambek gesichtet, das liegt 60 Kilometer von Hamburg entfernt. Auf dem Schlosshof Grambek ging das Signal aus. Man vermutet dass die Batterie vom GPS Tracker aus ist.

Helfer haben in Grambek Plakate aufgehängt mit dem Foto der verschwundenen Katze. So hofft man sie zu finden. Der Besitzer ist „überwältigt von soviel Hilfsbereitschaft“ so teilte er es einer lokalen Zeitung mit. Falls man die Katzen finden sollte werde er „schleunigst hochfahren, aber momentan macht das noch wenig Sinn“.