Stammheimer Feuerteufel ist Feuerwehr´ler

Nur 0.3 Prozent der Brandstiftungen werden in Deutschland von den Löschkräften verübt

Wir hatten über den 19-jährigen Zündler berichtet, der in Stammheim eine Produktionshalle angezündet hatte und dabei 200 000 Euro Schaden angerichtet hatte.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Stammheim. Der 19-jährige Feuerteufel sitzt derzeit in U-Haft eben auch in seinem Stadtteil, in der JVA Stuttgart, die sich in Stammheim befindet. Er ist kurioserweise Mitglied der Feuerwehr, die ja eigentlich für das Löschen zuständig ist. Immer wieder hört man von dem Phänomen, dass die Rettungskräfte selbst Feuer legen, um dann wohl etwas zum Löschen zu haben…

Allerdings sagt die Statistik etwas anderes: Nur 0,3 Prozent der Brände werden von Mitgliedern der Löschkraft verübt.

2021 schickte das Landgericht Heilbronn einen 32-jährigen Feuerwehr´ler für zehn Jahre ins Gefängnis (versuchter Mord). Er zündet bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) eine Gaststätte an, plus eine Scheune und Autos.

2009 hat die Ruhr-Universität eine einschlägige Studie zu zündelnden Feuerwehr´leuten herausgebracht. Sensations- und Geltungsdrang sei Motivation fürs Feuer legen. Andere erlebten dabei einen „Kick“. Bleibt zu hoffen, dass es sich herbei weiter um Einzelfälle handelt…