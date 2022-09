Ü 30 Fete in der Stuttgarter Kult-Disco „Boa“

Klein aber fein: Der Club in der Stadtmitte überzeugt mit Partystimmung

Die Stuttgarter Disco „Boa“ ist ein Stück Stuttgarter Geschichte. Jeden Montag und Donnerstag ist in der ganzen City Partymäßig nichts los außer eben in der Boa.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In der Stadtmitte am Ende der Königstraße gelegen, überzeugt die „Boa“ mit Partystimmung auf engem Raum. Seit Jahrzehnten werden hier legendäre Stuttgarter Feten gefeiert. Ein großer Tresen lädt zum Verweilen an der Bar ein. Der Stuttgart Journal Reporter ist hier seit kurzem als Partyfotograf unterwegs. Bei der Ü 30 Fete am vergangenen Samstag machte er Fotos von den Clubgästen. „Die Partyfotos sind immer mehr aus den Clubs verschwunden, aber Nightpics will das ändern“, sagt er.

Smartphone-Fotografien und verschärfte Datenschutzgesetze haben die Partyfotografen immer mehr ausgedünnt. „Aber die Leute lieben die Partyfotos und sind begeistert beim Fotoshooting dabei“, berichtet der Reporter seine Nifghtlife-Erfahrungen.