Gastrotest: „Taj Mahal“ in Schorndorf

Etwas außerhalb in der Sonnenscheinstraße 13 liegt das neue indische Lokal

Von außen schwäbische Backsteinfassade – von innen indisches farbenfrohes Ambiente.

Von Alexander Kappen

Schorndorf. „Die Presse ist immer willkommen“ freute sich der Inhaber den Stuttgart Journal Reporter zu sehen. Der Inhaber hat auch allen Grund gut drauf zu sein, denn sein Restaurant läuft wie geschnitten Brot. Das Lokal war an einem Mittwoch Abend bis zum letzten Platz vollbesetzt. Der Reporter musste sich in eine Ecke drängen. Hier bekam er von den Gästen nur Positives zu hören: „Hier ist jeden Tag soviel los, günstig aber lecker“, lobten sie das Lokal über den grünen Klee.

Golden schimmernde Buddha-Statuen, bunte Bilder an der Wand – das Ambiente ist wahrhaftig indisch, staunte der Reporter. Er aß indisches Lammfleisch mit Reis und wünschte sich nur eines: Dass er hier öfters herkommen kann. Frisch und lecker gewürzt – Top!

Ein bißchen negativ ist die Lage, denn von der Stadtmitte muss man noch etwas fahren (und suchen) bis man in der Sonnenscheinstraße ist. Zudem verfügt das Lokal über keinerlei Außenplätze, also keine Terrasse. Dies ist von der Lage her einfach nicht möglich. Alles andere ist aber echt top und das Essen ist wirklich günstig. „Mughlai Meat“ hieß das Gericht des Testers und kostete 14,90 Euro. Davon wird man aber auf jeden Fall satt!

Öffnungszeiten:

Täglich von:11:30 – 14:00 Uhr und abends 17:30 – 22:00 Uhr – Ganzjährig geöffnet!