Stuttgarter Nachwuchsrapper: „Euer Joker“

Seine erste Single „Einmal Nummer eins“ ist bei You Tube erschienen

Es gibt etliche Newcomer Bands. Hier wollen wir mal wieder eine vorstellen: Einen Nachwuchs Hip Hopper.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Sogar Punk und Metal hat der junge Mann ausprobiert. Nun rappt er aber mit voller Leidenschaft. Die Rede ist von „Euer Joker“. „Einmal Nummer eins“ ist seine erste Single. Hier rappt er über ersehnten Ruhm und Reichtum. Dabei nimmt er sich selbst aber erfrischend „auf die Schippe“.

Er kritisiert in seinem Song die Erfolgs- und Geldgier in der Hip Hop Szene. Ein leeres Bankkonto und das Tingeln durch Proberäume bis man endlich mal einen Hit aufnimmt, das gehört für den Newcomer genauso zu Realität eines Musikers, wie er in einem Interview bei einem Stuttgarter TV Sender verrät.

Hier ist das Video auf YouTube: