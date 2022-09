Marienstraße: Unschwäbisch schmutzig

Die Stadtreinigung putzt hier nicht mit Wasser – aus verschiedenen Gründen

„Fast wie in Berlin fühlt“ man sich in der Fußgängerzone oberhalb der Königstraße.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In der Marienstraße (Verlängerung der Königstraße) befindet sich der Lieblingsdöner des Stuttgart-Journal Reporters. Stern Kebab. Offiziell der zweitbeste Döner der Stadt. Leider fühlt man sich hier in der Marienstraße nicht richtig wohl. Grund: Schmutz auf der Straße. Müll liegt hier rum, es stinkt.

Grund: Die Stadtreinigung kann hier nur trocken putzen. Wasser wird nicht eingesetzt zur Straßenreinigung. Dies führt dazu, dass der Straßenbelag mehr als dunkel ist – fast überall. Man fühlt sich fast wie in Berlin (sorry für die kleine Spitze). Gründe die angeführt werden von der Reinigung: Vor sieben Uhr darf man in Wohngebieten nicht reinigen. Nach sieben Uhr könne man mit Wasser nicht reinigen aus Sicherheitsgründen, so die Stadtreinigung. Es wird von der AWS nur gekehrt.

Hinzu kommt jede Menge Taubenkot. Der Reporter mag Tauben und lässt von seinem Döner auch ab und zu „ganz zufällig“ etwas Brot fallen. Allerdings gibt es in der Marienstraße eine regelrechte Taubeninvasion und dies liegt wohl auch daran, dass die Tauben sonst keine Möglichkeit haben sich irgendwo aufzuhalten. Der Taubenschlag am Hauptbahnhof ist (so sieht es aus) total überfüllt mit Tauben. Hier sollte man sich eine Lösung überlegen…

Ansonsten fühlt sich der Stuttgart-Journal Reporter aber in seiner Schwaben-metropole wohl – keine Frage!