S-West: Wilde Verfolgungsfahrt mit rauchendem Auto

Die Polizei folgten einem Opel Tigra, dessen Auspuff mega stark qualmte

Teilweise hatten die Polizeibeamten der Stuttgarter Streife keinerlei Sicht. Quer durch den Stuttgarter Westen verfolgten sie drei Personen und bekamen dann schließlich den Grund für die Flucht geliefert…

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Gegen 21.20 Uhr fiel der Stuttgarter Streife ein qualmender Auspuff eines Opel Tigras auf. Man versuchte das Fahrzeug anzuhalten, um es dann zu kontrollieren. Das eingeschaltete Blaulicht hatte aber eine andere Wirkung auf den Fahrer. Der ergriff die Flucht und ließ dann auch noch die Reifen „qualmen“.

In der Schlossstraße nahm alles einen Anfang. Silberburgstraße, Johannesstraße, Schwabstraße hießen die weiteren Stationen durch den Stuttgarter Westen. An der Haussnummer 108 ließ der Fahrer den Wagen stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Auch seine beiden Mitfahrer flüchteten. In einem Hinterhof stellte ndie Beamten die drei dann. Der 34-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein 28-jähriger Mann und eine 49-jährige Frau machten widersprüchliche Angaben. Klar ist aber, dass der Fahrer wegen dem Alkohol im Blut flüchtete. Ihn erwartet nun wohl ein Führerscheinentzug. Allein schon wegen Verkehrsgefährdung…