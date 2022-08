Gastro Neueröffnung: Ruby Bar in Stadtmitte – Mit DJ

In der Königstraße 49 gibt’s in der neuen Bar Donnerstags immer Snacks und DJ-Musik

Glitzerndes Gold an den Wänden und schwarzes Leder im Sitzbereich bestimmen die neu eröffnete Location.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Die Königstraße ist eher bekannt für seine Shoppingmeile. Bars sind Mangelware. Dafür muss man in die Nebenstraßen gehen. Aber nun hat in der Königstraße Nummer 49 die Ruby Bar eröffnet. Man zielt hier vor allem auf das After Work Publikum. Es gibt zahlreiche Angebote und Programme für den Feierabend. Am Besten auf der Instagram Seite der Bar nachschauen…

Donnerstags gibt es kostenlose Snacks und DJ-Musik. Alkoholfreie Cocktails wie den „Ipanema“ stehen auf der Getränkekarte. Man wird sicher noch einiges hlren von der Bar – allein schon aufgrund der mega zentralen Lage.