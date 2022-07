Die besten Grillplätze Stuttgarts

Sommer und Grillen – das passt! Aber wo kann man das machen?

Wir haben die besten Grillplätze rund um Stuttgart zusammen getragen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart Journal Reporter hat vor einigen Tagen selbst mit seinem Kumpel gegrillt. In seinem Gärtle nahe Waiblingen. Natürlich auf die urige Art: mit Holzkohle. Gas oder Elektro-Grill – das ist kein richtiges Grillen mehr – meint der Reporter, aber das ist natürlich subjektiv. In Wohnanlagen ist es ratsamer so zu grillen, denn die Rauchentwicklung beim Kohle Grillen ist enorm…

Auf Grillplätzen kann man mit gesammeltem Holz aus dem Wald oder mitgebrachter Grillkohle grillen. Die Plätze liegen meistens am Waldrand, sodass Rauch nichts ausmacht.

-Unterer Schlossgarten: Hier grillen regelmäßig viele nahe des Hauptbahnhofes. Vielleicht der beliebteste und zentralste Grillplatz Stuttgarts.

-Max Eyth See: Hier hat es viele Grillstellen auf der großen Picknickwiese rund um den See. Vielleicht die schönste Arte in Stuttgart zu grillen. Mit Seeblick – Herrlich!

-Grillplatz an der Bopserhütte: Klein aber fein. Bei Regen bietet die Hütte Schutz. Abenteuerspielplatz für die Kids. Sehr beliebt!

-Grillwiese am Esslinger Jägerhaus: Ein feiner Grillplatz, zu dem sich die Anreise aus Stuttgart lohnt. Mitten im Schurwald liegt der Platz nur ein Fußmarsch entfernt vom Parkplatz Jägerhaus. Drei große Grillstellen werden bei gutem Wetter regelmäßig intensiv genutzt. Ganze Familien sitzen hier zusammen – stundenlang. Es ist eine kleine Lichtung mitten im Wald – wunderbares Naturerlebnis!