Neueröffnung: Kinderklamotten im „Kabakiz“

Im Stuttgarter Westen in der Weimarstraße 17 kann man gebrauchte Kinder Kleidung kaufen

Wer sparen will/muss kann dies bei der Kinderkleidung – mithilfe von Vintage Shops – tun.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. So ein Kinderklamotten Vintage Store ist der „Kabakiz“ – Neu eröffnet im Westen. Die Freundinnen Cornelia Dietz und Julia Stillner haben im ehemaligen „Monoplus“ Möbelshop ihren Laden aufgemacht.

Hier gibt es keine 08/15 Kinderkleidung. Jedes Anziehteil wird von den beiden

Inhaberinnen sorgfältig ausgesucht. So will man sich positiv abheben von „Wühltischen“ und Co. Also fast neuwertige Ware zum Preis von Gebrauchtem.

Die Klamotten stammen von Bekannten, die Kinder haben. Zudem haben sie Ware aus Shop-Schließungen wie dem „kleine feine Leute“ aus dem Stuttgarter Süden erhalten.

Die aktuellen Öffnungszeiten muss man bei Instagram nachschauen unter „Kabakiz“.