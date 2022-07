Neueröffnung: Espresso Justus im Süden

Demnächst gibt es in der Bäckerei Feinkost vom Feinsten zu erwerben und genießen

In der Mittelstraße 24 im Stuttgarter Süden eröffnet am 1. Juli eine Filiale des „Espresso Justus“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Öffnungszeiten „Mo-Fr 6-18, Sa 6-13 Uhr“ sollte man sich notieren. Der neu eröffnete „Espresso Justus“ im Süden ist ein Feinkost-Bäckerei mit Leckereien auf einem höheren Niveau. Genuss und Luxus sind hier zuhause.

Das Stuttgart Journal informiert wie gewohnt über Neueröffnungen aller Art in der Schwabenmetropole. Inhaber­in Irina Rall-Ernst bietet hier Brot aus der Region, Kaffee, Eis und Snacks to Go.

Backwaren der Mönsheimer Mühle aus Mönsheim gibt es hier. Besondere Hand gemachte Leckereien.

Es wird demnächst dann auch Brot aus der Bäckerei Dreschflegel in Mosbach und von der bio-zertifizierten Eselsmühle in Leinfelden-Echterdingen im Laden geben.

Croissants, belegte Paninis, Bagels, Kuchen von der französischen Pâtisserie Geiler in Vaihingen und Speiseeis aus der Eiserei in Rutesheim.