Drogenrazzia Fellbach: Kokain und Bargeld

Drei Festnahmen, 40 000 Euro Drogengeld und ein Kilo Koks beschlagnahmt

Vermummte Polizeibeamte sprangen aus einem Zivil-Transporter, Wohnungen in Fellbach und Eislingen wurden durchsucht.

Von Alexander Kappen

Fellbach/Eislingen. Theodor-Heuss-Straße in Fellbach nahe des Bahnhofs: Die Drogenfahndung, also die deutsche „DEA“ (Drogenfahndung USA), durchsuchte eine Wohnung. Auch Polizeihunde sind zur Unterstützung dabei. Diese können Drogen erschnuppern. Seit März 2022 hatte man einen 57-jährigen Drogendealer aus Eislingen unter Beobachtung. Er bezog seine Drogen von einem 19-Jährigen, eben aus der Theodor-Heuss-Straße in Fellbach.

In Schmiden in der Stettiner Straße nahm man drei weitere Täter fest, die wohl auch zum Drogenring gehören. Die sind aber wieder auf freiem Fuß. Insgesamt entdeckte man in den Wohnungen 40 000 Euro Drogengeld und ein Kilogramm Kokain.

In Untersuchungshaft befinden sich nun der 19-Jährige Drogenlieferant, ein 18-jähriger Mittäter und der 57-jährige Dealer. Alle anderen Verdächtigen kamen auf freien Fuß bis zur Verhandlung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zu möglichen Komplizen und Abnehmern dauern noch an.