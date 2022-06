Drogenraum für öffentlichen Konsum geplant

Damit will die Stadt Stuttgart den Drogenkonsum kontrollieren und reduzieren

Die Bürger sollen so vom Kontakt mit den Drogen verschont bleiben. Zudem will man im Drogenraum Therapieangebote vermitteln.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Eine gute Sache findet der Stuttgart Journal Reporter. Stuttgarts Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann sagte einem regionalen TV Sender: „Wir wollen einen Drogenkonsumraum einrichten, um den öffentlichen Drogenkonsum zu reduzieren. Und auch um dort dann Drogen therapeutische Angebote zu vermitteln“.

Vorgesehen ist dafür ein Gebäude in der Innenstadt in der Ossietzkystraße in der Nähe des Hauptbahnhofes. Ein großer Außenbereich und das Drogenhilfs-Café „High Noon“ der Caritas sollen das Angebot erweitern.

Zurzeit hat die Stadt eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht. Spätestens zu den Haushaltsberatungen 2022/23 soll dann klar sein, ob der Drogenraum kommt…