Chaos: Feuerteufel wütet im Raum Esslingen

Mehrere Brände in der Innenstadt / In Altbach brennt sogar ein Holzschuppen

Ein Wohnhaus musste evakuiert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung in mehreren Fällen.

Von Alexander Kappen

Esslingen/Altbach. Wir hatten vor kurzem von einem Zündler im Rems-Murr-Kreis und auf den Fildern berichtet. Nun brannte es im Raum Esslingen. Ob derselbe Feuerteufel am Werk war, weiß man nicht, es könnte aber so sein.

Das große Aufsehen, das ein gelegtes Feuer erregt, versetzt wohl die sogenannten Feuerteufel in einen Rausch, mit dem sie kaum aufhören können. Ihre Brandserie geht immer weiter und kann wohl nur von der Polizei gestoppt werden oder einem Zeugen, der zufällig in der Nähe ist. Dies zeigen bisher registrierte Brandserien.

Am Sonntagmorgen um 0:30 Uhr brannte in Altbach (gleich neben Esslingen gelegen) ein Holzschuppen lichterloh. Das Feuer griff auf ein Wohnhaus über. Die Feuerwehr brachte die Anwohner in Sicherheit. In Esslingen brannten am frühen Samstagmorgen mehrere Mülleimer in der Innenstadt. In der Ritterstraße, Küferstraße und Milchstraße brannten die Müllbehälter lichterloh.

Der Stuttgart Journal Reporter gibt zu, in seinen gepachteten Gärtle ab und zu mal ein Feuerle gemacht zu machen. Er verbrannte dabei Baum- und Heckenschnitt. Allerdings immer mit einem bereit gestellten Eimer Wasser daneben. Und die Feuerstelle war immer mit großen Steinen abgegrenzt, sodass eine Brandbarriere geschaffen war. Denn Erfahrungen zeigen, dass sich Feuer schnell ausweitet. Bleibt zu hoffen, dass die Brandserie bald ein Ende nimmt, denn die Temperaturen werden wärmer und dabei steigt die Gefahr eines Waldbrandes oder ähnliches…