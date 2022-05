Feuersee voll mit ausgesetzten Schildkröten

Zwei Stuttgarter Gewässer werden dieses Jahr noch trocken gelegt

Viele Reptilien werden in Seen ausgesetzt. Ähnlich wie ungeliebte Hunde, die an der Straße ausgesetzt werden, werden zum Beispiel gekaufte Schildkröten dann im Feuersee „entsorgt“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Erst vor kurzem wurde der Feuersee von gröhlenden Jugendlichen „befreit“. Die Stadt griff hart durch und verhängte Platzverbote und stellte auch Mülleimer auf.

Nun folgt nach der äußeren Reinigung die „innere“. Noch in diesem Jahr wird der Feuersee trocken gelegt. Dabei werden ausgesetzte Reptilien wie Schildkröten zum Problem. Denn die Schildkröten fressen angesiedelte Tier wie Wasserinsekten, Krebstiere, kleine Fisch und mehr.

Deshalb besagt das Gesetz, dass man die Reptilien, die man einmal herausgeholt hat nicht wieder einsetzen darf. Doch wohin mit all den Schildkröten und anderen Reptilien? Neben dem Feuersee wird auch der Bärensee noch 2022 trocken gelegt.

Die Reptilien werden voraussichtlich nach München gebracht zur Reptilien-auffangstation. Allerdings rechnen Experten mit 100 Schildkröten aus beiden Seen. Die Station nimmt nur 5 Schildkröten auf einmal aus anderen Städten auf.