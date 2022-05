Dumm: Dieb klaut Fahrrad vor Kneipe Palast der Republik

Nun sitzt er im Gefängnis, da er bereits mehrfach durch Fahrraddiebstähle aufgefallen war

Der Dieb bot das Rad für 50 Euro zum Verkauf auf offener Straße an. Der Drahtesel war aber 3000 Euro wert. Ein Zeuge rief die Polizei.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In der Kultkneipe „Palast der Republik“ hat der Stuttgart Journal Reporter schöne Abende mit Kumpels erlebt. Aber hier trieb am vergangenen Mittwoch auch ein Fahrraddieb sein Unwesen. Zwischen 21 und 22.15 Uhr knackte er das Schloss eines 3000 Euro-Rennrades und nahm den Drahtesel mit.

Dann beging er einen schweren Fehler. In der Hauptstätter Straße bot er am Freitag dann vor einer Sozialunterkunft das Rad für sage und schreibe 50 Euro zum Verkauf an. Dies kam einem Bewohner spanisch vor. Er rief die Polizei. Die kam dann auch und überprüfte die Rahmennummer. Das Fahrrad war gestohlen und der Dieb, ein 23-Jähriger kam in U-Haft. Er hatte schon mehrfach Räder geklaut.

Fahrraddiebstahl boomt scheinbar in Stuttgart. Am Wochenende entwendeten Dieb aus Garagen in Untertürkheim drei Fahrräder im Wert von 7000 Euro.