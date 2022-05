Neueröffnung Kaffee-Shop: „Cortegas“ in Vaihingen

Pierre Tanbic und Simon Winter haben bereits sieben Jahre Erfahrung im Kaffee-Import

Aus Guatemala und der Dominikanischen Republik erhalten sie ihren Luxus-Kaffee.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Vaihingen. Neulich kam der Kaffee nach Vaihingen in den neuen Shop Cortegas sogar mit einem Segelschiff aus der Dominikanischen Republik. Ein Schulungsschiff aus Deutschland nahm die braune Bohne mit. Sehr nachhaltig und umweltfreundlich! Normalerweise kommt der Kaffee mit dem Transport-Kahn.

Pierre und Simon haben bereits mehrere Jahre Erfahrung im Kaffee-Import. Das kommt dem Kunden zugute.

In der Engelboldstraße 111 in Vaihingen in einer ehemaligen Metzgerei haben die beiden Freunde ihren Kaffee-Shop eröffnet. Sie setzen eher auf Nachhaltigkeit, Fair Trade, und weniger aufs pure Geld machen.

Kaffee ist ihr Hobby und guter Kaffee kommt eben aus Mittel- oder Südamerika. Der Stuttgart Journal Reporter bekommt seinen Kaffee übrigens aus Kolumbien.

Öffnungszeiten; Di, Mi+Fr 9:30-12+14-18, Do 13-18, Sa 10-14 Uhr