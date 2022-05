Tatoo-Neueröffnung im Westen: Lords Bodega

In der Gutbrodstraße gibt es neben schicken Bildern für die Haut auch schicke Kunst

Alexander Braunbeck war drei Jahre lang in Berlin als Tatookünstler tätig. Nun zieht es ihn zurück nach seinem geliebten Stuttgart.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. „Junior“ ist der Spitzname in der Tatooszene von Alexander Braunbeck. Der Tattoo-Künstler hat nun seinen eigenen Laden eröffnet. Neben Tatoos kann man hier auch Kunst zu sehen bekommen. Unterstützt wird er von zwei Stuttgartern: Tatoo-Artist Isi (Punktförmige Tatoos) und Kollegin Vicky, die surreal sticht.

Mittwochs ist Walk-In Day.- Ohne Termin kann man gleich zur Sache kommen. Die Kunstwerke an der Wand kann man auch kaufen. SO kann man ein Tatoo und ein Kunstwerk mit nachhause bringen, wenn man will!

Alexanders Braunbecks Frau Blondi ist auch mit von der Partie. In Italien kam beiden die Idee zum eigenen Studio. Drei Jahre lang sammelte Alexander Erfahrung in Berlin. Nun zieht es ihn wieder in seine Heimat: Stuttgart.

Lords Bodega, Gutbrodstraße 12, Stuttgart-West, Mo-Sa 11-19 Uhr.