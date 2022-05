Mord in Esslingen: Motiv wohl Geldgier

Nach dem Leichenfund in einem Wald bei Esslingen-Sirnau kennt man nun wohl die Täter

Drei Verdächtige festgenommen. Sie sollen den 59-Jährigen aus Geldgier getötet haben. Der hatte wohl eine sechsstellige Bargeldsumme bei sich.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Leichenfund in einem Waldstück bei Sirnau sorgte vor rund drei Wochen für Schlagzeilen. Sogar bis in die Nachrichten von RTL schaffte es die Esslinger Leiche. Nun hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. 170 Beamte griffen gemeinsam zu. Die Zahl der Beamten zeigt die Wichtigkeit der Ermittlung.

Zunächst kannte man nicht einmal die Identität des Opfers. Nun hat man wohl die wichtigsten Fakten aufgeklärt.

Der 59-jährige Mann aus Waiblingen lebte zurückgezogen in einem Stuttgarter Hotel. Er hatte eine hohe Bargeldsumme bei sich. Die wurde ihm nun wohl zum Verhängnis.

Der Hotelbetreiber ein 46-jähriger Mann bekam Wind von der sechsstelligen Bargeldsummer des mutmaßlichen Mordopfers. Er heuerte einen 22-jährigen und einen 59-jährigen Mann.

Zu dritt brachte man wohl den Hotelgast um und nahm das Bargeld an sich. Die Leiche wurde in einem Waldstück bei Esslingen-Sirnau versteckt. Spaziergänger hatten am 18- April die Leiche entdeckt.

Am 27- April identifizierte man das Opfer. Am 5. Mai erfolgte dan nder Zugriff auf die drei Verdächtigen.

Es wurden zunächst noch ein 39-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau festgenommen. Die sind nun wieder auf freiem Fuß. Es kam moderne kriminaltechnische Untersuchungstechnik zum Einsatz (DNA-Bestimmung etc,)