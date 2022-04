Kolumne: Der Kampf mit den (Pizza-)Lieferdiensten

Mehrere Monate lang testete der Reporter Dienste aus Esslingen und Stuttgart

In Corona-Zeiten boomen die Essens-Lieferdienste. Man sieht immer mehr Pizza-Autos durch die Stadt „düsen“.

Von Alexander Kappen

Esslingen/Stuttgart. Ich esse gern und wenn man abends Hunger hat, Filmtipps austestet, dann bietet sich ein Online-Lieferdienst an. Man muss nur einige Daten eintippen und das Essen kommt bequem an die Haustür. Pizza, Burger, Eis, Zwiebelringe, Käsesticks und vieles mehr hat der Stuttgart Journal Reporter in den vergangenen Monaten ausgetestet.

Burger, die er nach einem Biss sofort weggeschmissen hat, Pizzen, die wohl nur wenige Minuten im Ofen waren und noch halb roh waren, viel habe ich durchmachen müssen.

Meistens hat man an der Haustür mit Bargeld gezahlt und das dann kurz danach bereut, denn das Geld waren 80 Prozent der Pizzen und Burger nicht wert.

Das schnelle Geld lockt viele Gastrobetriebe beim Lieferspiel mitzumachen. Immer mehr drängen in den Markt und die Qualität wird dadurch nicht besser…

Eine schlimme Erfahrung machte der Reporter mit einem Pizza dienst, der vor allem fremd ländische Mitarbeiter beschäftigt hat. Das „bitte nicht klingeln“ konnten die Fahrer leider nicht entziffern also verstehen.

Regelmäßig wurde dann um Mitternacht beim Reporter geklingelt, wodurch die gesamte Wohngemeinschaft aufgeweckt wurde. Den wütenden Anruf beim Chef des Dienstes wurde mit „Ich kann leider nichts machen, meine Leute verstehen alle kein Deutsch“. 🙂

Dann entdeckte der Reporter eine original italienische Pizzeria mit Holzofen aus Esslingen-Mitte, dessen Qualität bekannt ist. Allerdings stellte der Reporter fest, dass die Qualität des Lieferproduktes viel schlechter als die Pizzen in der Pizzeria ist! Schnell „dahin gerotzt“ war die Pizza und wirklich keine zehn Euro wert!

Heute nun endlich die Erlösung. Das „Mauritius“ in Esslingen lieferte dem Reporter eine tolle Pizza und eine hausgemachte Limonade mit Eiswürfeln, Minzblättern und Gurkenscheibchen vom Feinsten. Die Pizza dünn und cross durchgebacken, echt super !