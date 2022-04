Gastrotest: Gaststätte Schreberhaus in Esslingen

Rumänische Küche in moderner Ausführung gibt es hier/ Angenehme Preise

Den Tipp hat der Gastrotester von einem Bekannten bekommen. Beim Testessen war (fast) alles super.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Die Gaststätte „Schreberhaus“ ist die Vereinsgaststätte des Schrebergartenvereins Esslingen-Weil. Von außen sieht es unscheinbar gelblich aus. Innen dagegen ist es top gemütlich. Holztische mit Rosen verziert, Holzbaststühle, alte Uhren an der Wand und wieder an der Tapete das Rosenmuster. Sehr gemütlich ist die Deko fast wie in einem Puppenhaus.

Die Gaststätte war an einem Sonntagmittag gut gefüllt. Die zehn Tische waren über die Hälfte belegt. Der Stuttgart Journal Reporter testete das Gulasch, das in einem kleinen Kochtopf an den Tisch gebracht wurde. Superlecker, eben rumänisch herzhaft, deftig, gut gewürzt aber frisch und so stellt man sich das Gulasch in Ungarn oder eben Rumänien vor, wo das Gulasch erfunden wurde. Ähnlich wie die schwäbische Küche macht es satt, erfreut aber auch die Geschmacksnerven.

Zum Nachtisch gab es das bekannte rumänische Nationalgericht „Papanasi“, ein Donut in Kirschmarmelade/Vanillesauce. Superlecker: frisch und nicht zu süß!

Der dennoch freundliche Service war leider nur mittelmäßig auf Zack. Allein am Tisch wartete der Reporter auf seinen Nachtisch rund 15 Minuten. Also nur 4 Sterne, Ambiente und Essen bekommen deutliche 5 Sterne! Mit Espresso und Kaffee mit Schlagsahne kostete alles günstige 23,50 Euro. So macht Essen gehen Spaß!