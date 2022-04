Stadt Esslingen setzt demnächst zwei tragbare Blitzer ein

Die sogenannten „Enforcement-Trailer“ haben die Form eines Anhängers

Aber in dem „Anhänger“ werden keine Steine oder Grünzeug transportiert, sondern Temposünder „gejagt“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. ´Der Stuttgart Journal Reporter ist immer etwas zu schnell unterwegs. Der normale Reporterstress eben. Seitdem aber der neue Bußgeldkatalog in Kraft ist wird das teuer. Leichte Tempoverstöße wie 10-15 km/h innerorts kosten bereits rund 50 Euro. So kommt mit der Zeit einiges zusammen. Deshalb hat sich der Reporter vorgenommen, langsamer zu fahren. Ist ja viel entspannter.

Die Stadt Esslingen setzt nun zwei sogenannte „Enforcement-Trailer“ ein. Die grauen Betonklötze sehen ähnlich aus wie Anhänger wie sie am Straßenrand stehen. Man erkennt sie dadurch erst wenn es meistens zu spät ist und es schon rötlich geblitzt hat.

Die wandern nun in den nächsten Wochen durchs gesamte Stadtgebiet der Mittelalterstadt. Dort stehen bereits 8 stationäre und 3 mobile Blitzer. Die „Enforcement“-Trailer sind im Unterschied zu den mobilen Blitzern nicht in einem am Straßenrand geparkten Auto untergebracht. Sie lassen sich einfach besser tarnen und so die Raser besser „übertölpeln“.

Durch die eingebauten Akkus können sie mehrere Tage lang an einem Ort stehen. So können sie mehrere Tage lang Blitzerfotos von Rasern liefern.

Bereiche zum Schutz der Bevölkerung, Unfallschwerpunkte, Kindergärten – genau dort kommen die Blitzer mit dem Aussehen eines Anhängers zum Einsatz. In der Nähe vom Möbel Rieger sollen sie zurzeit stehen, wenn man den Gerüchten im Internet trauen darf. Also Autofahrer obacht!