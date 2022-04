Spannende Online-Filmtipps fürs Wochenende

Unterhaltsame und kostenlose Movies für die freien Tage zuhause

In Corona Zeiten bieten sich Filmabende zuhause regelrecht an. Es gibt aber tausende Filmangebote auf diversen Streaming-Diensten und Mediatheken. Wir haben einige Filmtipps, die sich wirklich lohnen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Bei „Rakuten TV“ kann man Filme „for free“ anschauen. Aber man kann auch Probe-Abos abschließen. Es gibt hier Partnerstreaming-Dienste wie zum Beispiel „Starzplay“. Beim 14 Tage Probe-Abo ist kostenloses Filme schauen möglich. Man kann sofort nach Abschluss wieder kündigen, zahlt ganz sicher nichts und kann den Dienst noch 14 Tage nutzen, sozusagen um zu „schnuppern“.

Dies hat auch der Stuttgart Journal Reporter gemacht. So kann man folgenden Film kostenlos schauen:

Actionthriller „Die Entführung der U-Bahn Pelhahm123“: Mit John Travolta und Denzel Washington – 2 der Top Schauspieler Hollywoods. Travolta spielt den Bösewicht, der mit seiner Crew die U-Bahn Pelham entführt, die um 1:23 Uhr abfährt und deshalb so heißt. Mit an Bord sind 19 Passagiere, die Geiseln. Gefordert werden 10 Millionen Dollar. Es geht aber um viel mehr Geld an der Börse…

Spannend und rasant – ohne Längen.

Trailer: HD Trailer: DIE ENTFÜHRUNG DER U-BAHN PELHAM 1 2 3 – YouTube

„Filmtastic“ ist dasselbe wie „Starzplay“ – man schließt ein Probeabo ab und kann 14 Tage lang umsonst schauen.

Hier gibt es den Thriller „Nightcrawler“: Er wurde 2014 für den Oscar nominiert als bestes Drehbuch und erhielt zahlreiche andere Filmpreise. Der arbeitslose Lou (Jake Gillenthal) entdeckt das Filmen von Verbrechen für sich. Nachts hört er den Polizeifunk ab und eilt zum Tatort. Dort filmt er Brände, blutige Verkehrsunfälle und dann auch einen Mord. Er mischt sich ein und arrangiert alles so, dass die Polizei die Gangster erschießt währenddessen er alles filmen kann. Super spannend!

Trailer: nightcrawler trailer german – YouTube

Auch bei „Filmtastic“: Krimi-Komödie „American Ultra“: Ist eine Verulkung auf die „Jason Bourne“-Reihe, aber sehr gut gemacht! Kiffer Mike ist in Wahrheit ein Geheimagent. Er ist ein Loser und lebt mit Freundin Phoebe zusammen. Die ist in Wahrheit auch Agentin und sie soll ihn im Auge behalten für die „Agency“. Dann soll Mike ausgeschaltet werden und er wird gejagt. Er weiß sich aber zu helfen und wehrt sich anstatt mit einer Knarre mit „Waffen“ wie Esslöffeln, die er in die Hälse der Killer rammt. Viel zu lachen, gute Schauspieler wie Jesse Eisenberg, der Mike ist.

Trailer: Exklusiv: AMERICAN ULTRA Trailer German Deutsch (2015) – YouTube