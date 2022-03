Stihl Galerie Waiblingen: Jetset-„Held“ Gunter Sachs

Stylische Fotos und Werke seiner privaten Kunstsammlung sind zu sehen

Noch bis 15. Mai kann man die neue Ausstellung – auch mit unbekannten Fotos von Claudia Schiffer – bewundern. Der Industriellensohn Sachs war nämlich privat ein Kunstsammler und angesehener Fotograf.

Von Alexander Kappen

Waiblingen. Gunter Sachs war vielen nur als Playboy und Jet Set Ikone bekannt. Nun ist in der Stihl Galerie in Waiblingen seine private Welt zu sehen. Er galt als angesehener Kunstsammler und Fotograf. In seiner privaten Sammlung sind Werke von Andy Warhol, zudem hat er Claudia Schiffer privat abgelichtet. Die bisher unbekannten Fotos sind in der Ausstellung zu sehen genauso wie einige ausgewählte Kunstwerke seiner Sammlung.

Ganz frisch, nämlich seit 19. Februar und noch bis Mitte Mai kann man in der von der Kreissparkasse geförderten Galerie Stihl in der Weingärtner Vorstadt 16 (Straße) in 71332 Waiblingen die Sachs Werke bewundern.

Als Fotograf widmete er sich Mode- und Werbeaufnahmen, Porträts unter anderem von dem deutschen Top Model Claudia Schiffer, mit der er privat befreundet war – wohl auch wegen der Jet Set Parties…

Auch Filme produzierte er und etablierte einige Filmtechniken, die heute noch bei Actionfilmen angewendet werden.