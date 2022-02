Neu: Noch ein 24 Stunden-Tante Emma Laden

Im Heusteigviertel eröffnet der erste Shop von Roberta Goods

Ein zweiter Shop soll im Stuttgarter Westen demnächst folgen. Nach Emmas Enkel (hatten wir ein Video gemacht) nun noch ein Tante Emma Laden der alten Schule.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In Regalen sind die Produkte gestapelt. Man kann sie am Automat anfordern und dann bargeldlos bezahlen. Am Fließband kommen Die Waren dann hinaus. 24 Stunden lang kann man hier einkaufen. Die Rede ist von den neuen Tante Emma Läden, die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Dank moderner Technik kann man hier rund um die Uhr einkaufen.

Wir waren vor einem Jahr bei Emmas Enkel im Stuttgarter Westen zu Besuch. Hier kann man Obst, Gemüse, Brot und Getränke einkaufen. Auch mal um 2 Uhr nachts.

Roberta Goods heißt nun ein neuer Tante Emma Laden, der demnächst im Heusteigviertel eröffnen wird. Ein zweite Filiale in dann auch im Westen geplant. Hier wohnen besonders viele jüngere Leute, sodass die Zielgruppe gegeben ist. Das Team von Roberta Goods ist allesamt unter 40 Jahre alt: Max Ehret, Valentin Morlock, Philipp Hoening, Uta Strobel.

300 Artikel des täglichen Bedarfs bekommt man hier. Obst, Gemüse, Backwaren, Kochboxen und vieles mehr.

Adresse: Schlosserstraße 23, 70180 Stuttgart

Hier noch ein Video aus unserem YouTube Channel: