Die harte Suche nach einem Stuttgarter Gärtle

Der Stuttgart Journal Reporter berichtet von seinen eigenen Erfahrungen

Der Frühling naht und viele suchen ein Schrebergärtle zum Grillen und Spaß haben und natürlich auch zum Anpflanzen von Blumen und Kräutern.

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Esslingen. Frühling kommt und ein eigenes Gärtle wäre jetzt Gold wert. Der Stuttgart Journal Reporter ist wieder mal auf der Suche nach einem Gärtle. Das letzte auf dem Esslinger Jägerhaus haben Wildschweine verwüstet. Der komplette Rasen ist jetzt ein Acker. Nun habe ich wieder mal eine kleine Anzeige in Zeitung geschaltet „Gärtle gesucht“.

Nur ein Anruf kam bisher: Ein Gärtle in Esslingen am Haus. „Nein danke“, musste ich absagen. Ich merke, dass die Suche nach einem gescheiten Garten in Stuttgart fast so schwer wie die Wohnungssuche wird. Übrigens: Auf der städtischen Warteliste (Stuttgart) muss man acht Jahre warten bis man einen Garten bekommt!

Es gibt noch die Möglichkeit, die Gartenvereine zu kontaktieren. Allerdings sind die Vorschriften mit 1/3 Anpflanzgebiet und 1/3 Rasen und ständiger Kontrolle, ob der Rasen gemäht ist etc. nicht ganz im Sinne des Reporters. Diesbezüglich hat er schon Erfahrung gesammelt in einem Esslinger Gartenverein…

Auch auf der Wangener Höhe in Stuttgarts größtem Gartengebiet hatte er schon ein Gärtle mit Feuerstelle. Das war dann aber so steil, dass zum Besteigen eine Seilbahn wie in Rio de Janeiro bräuchte… Nicht umsonst war dies das „Zweitgärtle“ der Besitzer.

Als Pächter muss man eben nehmen was man bekommt, denkt sich der Reporter wohl zurecht. Einen Garten kaufen da muss man schon mindestens 30.000 Euro in die Hand nehmen. Allerdings kann man sich dann eine ruhige Lage aussuchen und ein Steinhäusle bekommen. Das wärs denkt sich der Stuttgart Journal Reporter und wartet auf weitere Anrufe…

Hier noch ein Video aus dem Wangener Höhe-Gartengebiet: