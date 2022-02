Kiosk im Unteren Schlossgarten soll abgerissen werden

Das Land möchte das baufällige Häuschen verschwinden lassen

Am Grillplatz im Rosensteinpark steht der Kiosk und macht keinen ordentlichen Eindruck für schwäbische Verhältnisse.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In Berlin würde der herunter gekommene Kiosk im Unteren Schlossgarten sicher nicht weiter auffallen. Aber im ordentlichen Stuttgart eben schon. Direkt am beliebten Grillplatz gelegen, blättert die Farbe an der Fassade stark ab. Hier wünscht sich das Land einen besseren Eindruck und droht mit dem Abriss in den nächsten Wochen.

Die Stadt plant dort einen Neubau – und zwar im Jahr 2023. Allerdings hat der Entwurf eines Architektenbüros weder dem Bezirksbeirat Mitte noch dem Stuttgarter Gestaltungsbeirat gefallen. Nun droht den Spaziergängern im Rosensteinpark eine Kiosklose Zeit. Gerade im Frühling holt sich hier der eine oder andere mal ein leckeres Eis.

1977 wurde der Kiosk übrigens gebaut anlässlich der Bundesgartenschau. Erst 2023 soll nun der neue Kiosk kommen. Er trägt zum Sicherheitsgefühl im Park bei. Auch ein mobiler Foodtruck ist im Gespräch. Die Landesregierung ist zuständig und wird die Bürger dann informieren. Wir sind gespannt. Hier noch ein Video aus unserem beliebten You Tube Channel: https://youtu.be/q9Sw7kGEECI