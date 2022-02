Steigende Baukosten: Sanierung der Staatsoper in Gefahr

Ob der Finanzpuffer der Stadt reicht ist ungewiss

Von 2019 bis 2021 sind die Baukosten in Stuttgart um 7 Prozent gestiegen. Das gefährdet die Fertigstellung des teuersten Bauprojekts in Stuttgart: Die Renovierung der Staatsoper am Eckensee.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Milliardenprojekt Sanierung Staatsoper und Bau eines Ausweichgebäudes bei den Wagenhallenist unsicher geworden. Bis zu 100 Millionen Euro ist der Bau des Staatsoper-Interimsgebäudes bei den Wagenhallen teuer. 550 bis 740 Millionen soll die Sanierung und Erweiterung der Staatsoper am Eckensee zusätzlich kosten. Die Kosten sind aufgrund der Verteuerung der Baukosten aber sehr variabel – können also noch steigen.

Dirk Thürnau, Technikbürgermeister der Stadt Stuttgart, äußerte sich gegenüber einer lokalen Zeitung, dass das finanzielle Polster der Stadt Stuttgart ziemlich dick sei. Er versucht zu beruhigen. In der heutigen Zeit ist die Kultur allgemein in Gefahr.

Im Sommer 2021 gab der Gemeinderat den Startschuss für die konkreten Planungen. 2027 soll der Umzug von Oper und Ballett an die Wagenhallen erfolgen. 2037 soll die Sanierung der Oper abgeschlossen sein.