Gefahr und Chaos: Esslinger Bahnhof soll sicherer werden

Das Ordnungsamt plant Maßnahmen im Jahr 2022 zur Verbesserung

Immer wieder kommt es hier zu Polizei-Einsätzen: Das neu gestaltete Bahnhofsgebiet ist nach wie vor ein Problemviertel.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Jugendliche, Skater, Obdachlose, Alkoholiker, Kriminelle – all die zieht der Esslinger Bahnhof an. Seit Jahren gibt es hier Zwischenfälle. Der Stuttgart Journal Reporter hat an seinem Heimat Bahnhof mindestens einmal in 14 Tagen einen größeren Polizei-Einsatz am Bahnhof beobachtet.

Durch eine Neugestaltung hatte man vor kurzem versucht das Bahnhofsgebiet freundlicher zu gestalten, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Aber nichts änderte sich. Nun will das Esslinger Ordnungsamt durchgreifen. Geplant ist für 2022 eine Studie vor Ort, um Gründe zu finden – für das Chaos und die latente Gefahr.

Ordnungsamt-Bürgermeister Yalcin Bayraktar kündigte gegenüber ein lokalen Zeitung an, bereits im Februar soll es damit losgehen. Er wolle den Bahnhof in seiner Gesamtheit betrachten, um Ursachen zu finden und zu beseitigen. Unabgestimmte Maßnahmen verschiedener Akteure der Stadt sollen unabhängig voneinander Informationen sammeln. Passantenbefragungen, Beobachtungen sowie Infos der Polizei sollen dann die Grundlage liefern, um Verbesserungen in der Sicherheit zu bewirken.