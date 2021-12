Neckar Käpt`n: Jede Menge Spass am Fluss

Mit 2 G Plus also Impfbescheinigung (oder Genesen) und Corona Test auf Neckar

Ein Highlight und eine tolle Art Stuttgart kennenzulernen ist per Schiff. Und zwar mit einer Fahrt mit dem „Neckar Käpt´n“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Zurzeit haben es Kultur und Freizeit schwer. Corona droht mit einem erneuten Lockdown. Zurzeit kann man noch mit 2 G Plus also mit Impfbescheinigung (Genesen) und Corona Test eine Neckar Schifffahrt machen. Der „Neckar Käpt´n“ ist in ganz Stuttgart bekannt. Die kleinen sympathischen Boote machen Halt in Cannstatt bei der Wilhelma und auch am Max Eyth See. Dann schippert man gemeinsam nach Marbach oder woanders hin.

Auf der Homepage sieht man dass viele Fahrten zum Preis von 14 Euro pro Person ausgebucht sind. Auch im Winter ist der Neckar Käpt`n beliebt. Man kann zudem unter Deck gehen, im „Erdgeschoss“ des Bootes ist man windgeschützt. Oben auf dem Boot kann man dagegen die Neckarufer erkunden. Die Neckar-Personen-Schifffahrt Berta Epple GmbH läßt sich immer etwas Neues für die Gäste einfallen:

Die „Schlagerparty“ bietet einen Live DJ von „mr.mac´s party team“. Am Montag las Neckar-Käptn und Autor Heiko Volz aus seinem neuen Buch „Martha Möwes Weihnachtsgeschenk“ vor. „Stille Not Stuttgart e.V.“ war zu Gast. Es gibt immer wieder Autorenlesungen an Bord. Zurzeit führt man Wartungsarbeiten mithilfe von Tauchern durch.

Mehr Infos wie immer im Netz: https://www.neckar-kaeptn.de