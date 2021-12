S-Bahn Stuttgart: Nun auch Samstags im 15 Minuten Takt

Ab dem 12. Dezember gilt im VVS ein neuer Fahrplan. Welche das sind, informieren wir sie im heutigen Artikel.

Von Dirk Meyer

S-Bahn Stuttgart: Alle 15 Minuten nach Filderstadt

Bei der S-Bahn wird der Fahrplan weiter verbessert: Ab 12. Dezember sind die S-Bahnen der Linie S2 zwischen 6 und 20.30 Uhr im 15-Minuten-Takt – anstatt wie bislang im 30-Minuten-Takt – unterwegs.

In diesem Zeitraum fährt die Linie S3 nur von Backnang bis Vaihingen. An Wochenenden ist die S2 (Schorndorf – Filderstadt) und die S3 (Backnang – Flughafen/Messe bzw. Vaihingen) nach wie vor im Halbstundentakt im Einsatz.

15-Minuten-Takt an Samstagen

Die S-Bahn ist künftig auch an Samstagen zwischen 13 und 18.30 Uhr im 15-Minuten-Takt unterwegs.

Auf den Linien S1 und S6, gilt der Viertelstundentakt zwischen Plochingen und Herrenberg bzw. Renningen und Schwabstraße schon ab etwa 9 Uhr.

Auf einzelnen Strecken sind die S-Bahnen nach wie vor nur alle halbe Stunde unterwegs. Das betrifft die folgenden Strecken und Linien:

S1 Böblingen – Herrenberg: Wegen Trassenkonflikten mit dem IC zwischen Stuttgart und Zürich gibt es alle zwei Stunden Taktlücken

S2 Vaihingen – Filderstadt und S3 Vaihingen – Flughafen/Messe

S4 Marbach – Backnang

S60 Böblingen – Renningen

Neue S-Bahn-Linie S62 zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen

Zum Schulbeginn am 12. September 2022 geht die neue Express-S-Bahn S62 zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen an den Start. Sie ist in den Hauptverkehrszeiten zwischen ca. 6 und 8.30 Uhr sowie zwischen ca. 15.30 und 18.30 Uhr im Einsatz.

Die Züge halten unterwegs nur in Leonberg, Ditzingen, Weilimdorf und Korntal. Die Fahrzeit reduziert sich auf 28 Minuten zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen bzw. auf 23 Minuten zwischen Zuffenhausen und Weil der Stadt.

Sobald das ehemalige Gleis der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) nach Feuerbach elektrifiziert ist, soll die S62 weiter bis Feuerbach fahren.