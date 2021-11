Neueröffnung: Sushi-Lokal „Kaiso“ in Leonberg

Auch Vegetarier kommen hier auf ihre Kosten

Sushi-Lokale gibt es wie Burger und Pizza-Läden wie Sand am Meer. Nun versucht das „Kaiso“ in Leonberg Erfolg zu haben.

Von Alexander Kappen

Leonberg. Verglaste Seitenwände zur Fußgängerzone hin, dunkelbraune Holz-Stühle und -Tische und ein allgemein sehr sauberer Eindruck laden den Gast vom Ambiente her schon mal ein ins neue „Kaiso“. Das Sushi-Lokal hat in Leonberg neu eröffnet.

Um sich auf dem umkämpften Sushi-Markt durchzusetzen versucht man hier innovativ zu sein. Dies sieht man am Geschirr: Der Salat kommt aus einer metallic-Schüssel, die bronzefarben im Licht scheint, das Getränk kommt aus einem Gefäß, das eher an eine Vase erinnert. Sieht aber cool aus. Das Sushi kommt auf einem edlen, bläulichen Porzellan-Teller in rechteckiger Form daher. Fast schon Speisen wie im alten Rom, wie man es aus Filmen kennt… Toll.

Auf der Speisekarte stehen natürlich vor allem Sushi-Gerichte: Sommerrollen mit gebackenem Tofu (5,50 Euro), Thunfischfilet im Pfeffermantel (18,50 Euro) mit Reis und Kräutersalat, die hauseigenen „Kaiso-Rolls“ (13,50 Euro) mit Lachs, Salat, Gurke, Frischkäse, hinzu kommen Nudelgerichte, die etwas Abwechslung bringen.

Kaiso, Hintere Straße 6, Leonberg

Öffnungszeiten: Mo, Mi+Do 11-21:30, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11:30-21:30 Uhr