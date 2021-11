Neueröffnung: Pizzeria Ragazzi in Breitscheidstraße

Hier im Stuttgarter Westen wird nur Pizza angeboten

Italienisches Essen ist einfach, aber superlecker. Nun hat eine neue Pizzeria aufgemacht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Pizza wird in Stuttgart an jeder Ecke angeboten. Dönerläden, Bäckereien – alle wollen hiervon profitieren. Denn: Pizza mag jeder. Nun hat eine neue Pizzeria aufgemacht – in der Breitscheidstraße im Westen. „Ragazzi“ heißt das neue Lokal. Im Szene-Stadtteil Westen ist es beheimatet. Hier steht nur Pizza auf der Speisekarte. Das bedeutet ganz klar eines: Die Pizza muss wohl schmecken…

Denn Lokale gibt es im Westen einige und fast alle sind gut. Der Stuttgart Journal Reporter durfte schon das eine oder andere ausprobieren. Denn der Westen ist trendy und hier möchte man auch gut essen – das ist klar.

Das Lokal ist klein aber fein. Der Teig liegt hier 48 Stunden im Reifeschrank, Der Käse ist eine „Fior di Latte“-Käse und kommt von den Bergen der Amalfiküste, also etwas ganz Besonderes. Der riesige Pizza Ofen ist elektrisch und hat 450 Grad. Pizza margherita kostet hier 10,90 Euro, die Preise scheinen auch okay zu sein.

Geöffnet hat der Italiener:

Mo bis Do von 17.30 bis 22.30 und Fr und Sa von 17.30 bis 23 Uhr

Breitscheidstraße 22, 70176 Stuttgart, Telefon: 0711-93539979