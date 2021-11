Riesiger Drogenring im Raum Stuttgart geschnappt

205 Kilo Marihuana und über 100 000 Euro wurden sichergestellt

Drogendelikte nehmen in der heutigen Zeit immer mehr zu. Zu leicht kann man das schnelle Geld machen. Der Polizei gehen dabei immer größere „Fische“ ins Netz.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das schnelle (Drogen-)Geld lockt immer mehr – Genau wie in der Netflix-Serie „Breaking Bad“, die sich der Stuttgart Journal Reporter an einem Wochenende reingezogen hat (etwa 50 Stunden Sendezeit bei 5 Staffeln!).

Immer wieder haben wir von riesigen Drogenfunden in Stuttgart berichtet. Auch jetzt gibt es wieder einen spektakulären Fall: Ein Drogenring im Großraum Stuttgart wurde von der Polizei hochgenommen. Elf Tatverdächtige wurden festgenommen, 205 Kilo Marihuana, 17 Kilo Hasch, 2,5 Kilo Haschischprodukte und Drogengeld in Höhe von 100 000 Euro sicher gestellt.

Weitere Wertgegenstände, die wohl von Drogengeld gekauft worden waren, wurden gefunden im Wert von 18 000 Euro.

In zwei Fahrzeugen wurden professionelle Drogenverstecke gefunden. Es hängt zusammen mit einem Drogenaufgriff über den wir schon berichtet hatten: Am 23. Oktober wurden fünf Männer festgenommen, die 150 Kilo Marihuana aus Spanien importiert hatten mit einem Wert von einer Million Euro.

Die Spur führte nun von diesen Männern zu dem neuerlichen Aufgriff. Die Ermittlungen dauern weiter an. Scheint so dass man in einem Drogen-Wespennest gestochen hat…