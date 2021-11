Esslingen kämpft um seinen Weihnachtsmarkt

Corona bedroht das Jahresabschluss-Event in der Mittelalterstadt am Neckar

Ganz Deutschland kennt den Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt. Die ganze Stadt wünscht sich nichts mehr als sein Stattfinden.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Man kennt es aus den Asterix-Comics:Ein kleines Dorf stemmt sich gegen die Römer. So geht es nun auch Esslingen. Die Stadt am Neckar ist bekannt für Ihren Weihnachtsmarkt. Der wurde bereits in die Top 10 der beliebtesten deutschen Märkte gewählt und hatte vor Corona an die 1 Million Besucher!

Nun bangt man um sein Stattfinden. München hat seinen Weihnachtsmarkt bereits abgesagt. Stuttgart gedenkt dies auch zu tun. Aber Esslingen will nicht kleinbeigeben. Zu schön sind eben auch die mittelalterlichen Gestalten, die um die Weihnachtszeit durch die City hüpfen.

Das Esslinger Stadtmarketing ist bereit, die Corona Regeln zu verschärfen. 2 G ist sicher also ein Impfpass oder eine Bescheinigung, dass man genesen ist von Corona. Armbändchen sollen verteilt werden an kontrollierte Besucher. Zudem sollen Streifen auf dem Markt nach dem Rechten schauen.

Am Donnerstag also heute wird auf der Konferenz der Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg beschlossen, ob der Weihnachtsmarkt durchgeführt werden kann. Die Beschicker stehen in den Startlöchern und drücken wie wir die Daumen!