Krimi um den Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Die verschärfte Corona-Lage bedroht das Stattfinden des Groß Events

In kleineren Städten werden die Weihnachtsmärkte reihenweise abgesagt. In Stuttgart und Esslingen plant man aber weiter mit dem Stattfinden des Jahresabschluss-Events.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Party Stand mit dem großen Elch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt wurde vom Stuttgart Journal Reporter regelmäßig besucht. Ob es in diesem Jahr dazu kommt, steht in den Sternen.

Denn die verschärfte Corona Lage macht ein Durchführen des ohnehin abgespeckten Weihnachtsmarktes ungewiss. Kleinere Städte sagen derzeit in Baden-Württemberg reihenweise ihre Weihnachtsmärkte ab. In Esslingen und Stuttgart will man weiter kämpfen und plant mit dem Stattfinden.

3 G Regel war sowieso geplant, eventuell sogar die harte 2G+ Regel, wo man neben Impfpass auch einen aktuellen negativen Corona Test benötigt. Bei Corona Inzidenz Werten von 300 und mehr kann es aber sein, dass dies alles nicht ausreicht und das Groß Event Weihnachtsmarkt abgesagt wird.

In rund einer Woche sollen die Märkte bereits beginnen. Im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es nun allerdings reichlich Testmöglichkeiten, sodass man ein Groß Event eben auch relativ sicher durchführen könnte, ohne ein Ausbreiten von Corona zu riskieren.

Die Stadt feile an einem Hygienekonzept, sagte ein Sprecher der Stadt einer lokalen Zeitung. Am 23. November geht der Stuttgarter Weihnachtsmarkt los, wenn es eben soweit kommt. Stuttgart Journal drückt auf jeden Fall die Daumen.