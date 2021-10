Esslinger Weihnachtsmarkt in Pandemie-Form

Der deutschlandweit bekannte Mittelaltermarkt soll in abgespeckter Art und Weise stattfinden

Von Alexander Kappen

Esslingen. Eine Million Besucher kamen regelmäßig vor Corona auf den Esslinger Weihnachtsmarkt. Er wurde schon in die Top 10 der beliebtesten deutschen Weihnachtsmarkte gewählt. Dies liegt am Mittelaltermarkt, der in Esslingen einer der ersten seiner Art war.

Bogenschiessen, Waschzuber mit Firmen-Mitarbeitern die in Badehose reingingen, Feuershow und vieles mehr macht den Esslinger Weihnachtsmarkt zu einem der schönsten in ganz Deutschland.

Letztes Jahr viel er aus, aber in diesem Jahr wird er stattfinden aber in abgespeckter Corona-Form. Die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH mit Info-Büro am Marktplatz hat einen Plan vorgelegt. Los geht es übrigens am 23. November. Der Hafenmarkt soll komplett freibleiben.

Hier kaufte sich der Stuttgart Journal Reporter immer ein leckerstes Grillsteak mit Zwiebeln an einem Stand aus dem Osten des Landes.

65 Buden plus 23 vom Mittelaltermarkt sollen für Weihnachtsstimmung sorgen. Dies bedeutet einen relativ normalen Weihnachtsmarkt und ekein Sparversion wie der „Adventszauber“ in Stuttgart letztes Jahr.

Wer die Corona-Regeln beachtet (2 oder 3 G) der bekommt ein Armbändchen, so weiß jeder sofort, „der darf hier rein“. Zweier Teams kontrollieren auf dem Markt die Einhaltung der Regeln und auch ob jeder ein Armbändchen trägt. So soll für Ordnung gesorgt werden.