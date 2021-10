Triple B: Die leckersten Burger in Esslingen

In der Pliensau bietet der „beliebteste Burgerladen von Stuttgart“ Leckereien an

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Esslingen. Der Triple B(eef) Burgerladen in Zuffenhausen wurde bereits öfters zum beliebtesten Burger in ganz Stuttgart gewählt. Von den Stuttgarter Burger Fans. Nun hat seit einigen Monaten eine Filiale in Esslingen eröffnet. In der Pliensau Straße, der Einkaufsmeile der Mittelalterstadt, ist sie beheimatet.

Mittlerweile kauft hier der Stuttgart Journal Reporter regelmäßig seinen „Barbecue Burger“ in XL-Format. Lecker gegrilltes Fleisch mit Tomate, Gurke, Zwiebeln und superleckerer Grillsauce.

„Wie immer ? !!!“ begrüßen mich die beiden Grillmeister. Die Mitarbeiter sind auf Zack und belegen und grillen meine Burger innerhalb von 10 Minuten.

Auch der technische Manager des Burgerladens ist mittlerweile bekannt mit mir. „Wir sind hier alle im Team leidenschaftliche Burgerfans. Das ist kein Job, sondern eine Mission“, verrät er mir grinsend. Im Laden wird streng auf die Corona-3 G-Regel geachtet. USA-Kennzeichen und bunte USA Deko hängt an der Wand – supergemütlich. 5 Sterne für Ambiente, Service und Essen. Hier passt alles.

Triple B Esslingen

Pliensaustraße 38

73728 Esslingen

Di-Do 11:30-21 Uhr

Fr 11:30-22 Uhr

Sa 12-22 Uhr

So/Feiertag 12-20 Uhr