Riesen Andrang: Riesenrad vorm Neuen Schloss

Das 58 Meter hohe Riesenrad dreht sich jetzt hier / Vorerst nur bis Jahresende

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Hunderte wollten die ungewohnte Aussicht genießen. Am vergangenen Samstagnachmittag mischte sich der Stuttgart Journal Reporter unter die Riesenrad-Fans beim wunderschönen Neuen Schloss. Bei sonnigem Wetter stellten sich die Familien und anderen Besucher brav in den langen Schlangen an.

Wie in London und Wien dreht sich nun auch in Stuttgart das Riesenrad in der City. OB Nopper kam auch die „Sehr gute Idee“, wie der Stuttgarts Journal Reporter meint. Andere OBs hatten sich unbeliebter gemacht und zum Beispiel den Fernsehturm schließen lassen…Vorerst ist das Riesenrad nur bis Jahresende hier aufgestellt vorm Neuen Schloss. Aber eine Verlängerung ist möglich…

Vom Fernsehturm bis Neugereut reicht der Blick von hier oben. ( Euro kostet das Rad für Erwachsene, 6 Euro für Kinder (unter 140 cm). Am vergangenen Samstag ging das Riesenrad das erste Mal in Betrieb. Seitdem bilden hier Schlangen von Riesenrad-Fans vor allem Familien.

Hier unser Video: