Neueröffnung: Café „Findus“ in Stuttgart-Süd

In einem Blumengeschäft dem „Cocorner Shop“ haben die beiden Inhaber ein Café eröffnet

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Das Café Findus ist ganz ungewöhnlich. Es öffnet nur an einem Tag in der Woche. Nämlich Samstags von 10-18 Uhr. Es ist in einem Blumenladen angesiedelt – dem „Cocorner Shop“. Hier haben die Inhaber Aline und Ruben eine dreirädrige Ape in Beige-farben plaziert.

Das Deko-Kernstück des integrierten Cafés. Am Samstag werden dann vor Öffnung flugs Tische und Stühle aufgebaut und fertig ist das Gastroteil inmitten eines Trockenblumen-Ladens.

Die Kaffeebohnen bekommt man aus einer bekannten Stuttgarter Specialty-Coffee-Rösterei.

Der Name „Findus“ bezeichnet in einem schwedischen Kinderbuch einen Kater.

Der Autor Sven Nordquist beschreibt in Peterssons Abenteuern das schwedische Lebensgefühl mit Gemütlichkeit und Naturverbundenheit. Genau das wollen die beiden Inhaber nun in ihrem Café umsetzen.

Adresse: Möhringerstraße 44/2, Stuttgart-Süd (Hinterhof) jeden Samstag 10-18 Uhr