Neue Eisdiele in Esslingen hat hausgemachtes Bio-Eis

In der Alten Zimmerei hat Eisdiele Nummer drei in Esslingens Innenstadt eröffnet

Von Alexander Kappen

Esslingen. Es gibt eine neue Eisdiele in der Stadt: Die neue Stammeisdiele des Stuttgart-Journal-Reporters. In der „Eiszeit“ in der Alten Zimmerei gibt es selbst gemachtes Bio Eis.

Die sympathische und attraktive Chefin rührt das Eis mit Hilfe von Maschinen im Hinterzimmer selbst an. „Total lecker“ findet der Reporter. „Total gesund“ sagt die Chefin. Ohne künstliche Zusatzstoffe versichert sie mir.

Minze ist meine neue Lieblingssorte. Insgesamt gibt es rund zehn Sorten. Minze- Davon habe ich mir gleich drei Kugeln geben lassen. Gestern, vorgestern und vor zwei Tagen…superlecker und erfrischend an einem heißen Sommertag.

Das Eis schmeckt kräftig und nicht unnötig süß. Zudem ist der Service hier überdurchschnittlich nett (von Herzen, nicht rein geschäftlich, weil man nett sein muss).

Gemütliche Sofas mit Sonnenschirmen hat die Eisdiele aufgestellt gleich am Neckar. Hier „lümmeln“ sich regelmäßig Eisfans und genießen die Location der Alten Zimmerei.

Hier ist auch eine Pizzeria angesiedelt. Es ist wohl die schönste Ecke Esslingens, an der man Gastro ansiedeln kann.

Adresse: Abt-Fulrad-Straße 2, 73728 Esslingen

Öffnungszeiten: 12-21 Uhr

(auf der Homepage steht 18 Uhr aber der Reporter holt sich sein Eis immer um 20.30… 😉 )