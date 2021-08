Riesiger Drogenfund nahe Böblingen

In Schönaich entdeckte die Polizei 60 Kilo Marihuana und 30 Kilo Kokain

Von Alexander Kappen

Schönaich (Kreis Böblingen). Die Doku „Shinyflakes“ auf Netflix hat sich der Stuttgart-Journal-Reporter gerade zu Gemüte geführt. In der Doku wird die Geschichte eines jugendlichen Leipziger Online-Drogendealers erzählt. Er handelte mit Tonnen von Drogen und musste im Alter von 20 Jahren sieben Jahre in die Jugend-JVA. Nicht ganz so viele Drogen stellte die Polizei nun in Schönaich nahe Böblingen sicher.

In einer Lagerhalle schlugen die Ermittler Ende Juli diesen Jahres zu. Ein 22-Jähriger als Drahtzieher (hier beim Alter gibt es Paralellen zum Shinyflakes-Dealer) wurde festgenommen. Auch der Fahrer eines Transporters – der Drogenkurier. Der wurde wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt und muss deshalb wohl nur mit einer Bewährungsstrafe rechnen.

In der Lagerhalle in Schönaich wurden 60 Kilogramm Marihuana und 30 Kilo Kokain gefunden. In den Wohnungen der Tatverdächtigen fand man dann weitere acht Kilo Marihuana und 180 Gramm Koks, zudem 76 000 Euro und weitere Beweismittel wohl kleine Drogenwaagen…

man stieß auf die zwei Komplizen, ein 33 Jahre und 39 Jahre alter Mann aus Gäufelden und Neubulach (alles Großraum Böblingen). Zwei weitere kleinere Komplizen wurden nach der Identitätsfeststellung wieder freigelassen – bis zum Prozess…

Seit Monaten hatte die Polizei die Männer beobachtet, abgehört und ermittelt. Man fand heraus, dass die Drogen aus Spanien nach Schönaich gelangten.

Der Drogenhandel blüht weiter im Großraum Stuttgart. Zu sehr lockt wohl das große schnelle Geld…