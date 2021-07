Gang-Krieg: Schiesserei in Esslingen

Nur wenige Minuten vom Wohnort des SJ-Reporters ist es passiert

Von Alexander Kappen

Esslingen. Am Dienstagabend um 21.15 Uhr kam es nur rund 5 Kilometer vom Wohnort des Stuttgart Journal Reporters zu einer Gangschiesserei.

Die Polizei Esslingen teilte mit es seien zwei Gruppen aufeinandergeprallt. Erst sei Pfefferspray eingesetzt worden, dann scharfe Schüsse.

Dabei wurde einer der Beteiligten am Bein verletzt. Der 23-Jährige wird im Krankenhaus behandelt und die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Das Ganze ist in Wäldenbronn passiert in einem Kreisverkehr. Die Anwohner sind verunsichert. Normal kennt man so etwas nur aus den USA (Drive By Shooting).

Der SJ Reporter vermutet, dass die Gangs sich in die wohlhabendere Gegend Esslingens verirrt hatten. Vom Stadtzentrum sind es nur 5 Minuten dorthin mit dem Auto.

Zeugen des Vorfalls sollen sich melden unter 0711-3990 Polizeirevier Esslingen

Wir waren vor Ort und haben mit Anwohnern gesprochen: Hier das Video: