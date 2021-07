Gastrocheck: „Blums RSK Gaststätte“

Auf Esslingens Höhen gibt es leckere Burger und viel Natur

Von Alexander Kappen

Esslingen. In unserem You Tube Kanal hatten wir den Ausflugstipp „Katharinenlinde“. Einige hundert Meter entfernt befindet sich „Blums RSK Gaststätte“. Im Esslinger Stadtteil Rüdern beheimatet ist Stuttgart mit dem Stadtteil Uhlbach nur 200 Meter entfernt. Legendär die Grenze zwischen Stuttgart und Esslingen, die zwischen einem nahen Bänkle verläuft.

Der Stuttgart Journal Reporter ist in der Nähe aufgewachsen und kennt die vorherigen Pächter der Sportgaststätte (mit Sportplatz) gut. Hier ist er auch in den Fußballverein gegangen (Verteidiger in Jugendmannschaft). Natur gibt es hier satt. Der Wald ist nur zehn Meter entfernt und riesige Bäume umsäumen den Sportplatz und das Lokal.

Hatten die beiden Ex-Pächter auf einfache Küche wert gelegt (bietet sich an bei Sportevents) wie Pommes und Gegrilltes so hat Pächter Andreas Blum nun Größeres vor. Der will nun die Sterneküche nach Rüdern bringen. Abends erstrahlt die Gaststätte in blauem Lichterspiel, tagsüber gibt es Leckeres auf den Teller: Raffinierte Gerichte in modernem Style:

Monkfish: Seeteufel Filet mit Maccaroni und Broccoli im Weißwein-Käse-Sößle mit eingelegter Gartengurke und Bärlauchbrösel steht zum Beispiel auf der Speisekarte.

Bei meinem Testbesuch wähle ich Bodenständigeres: Der Smokehouse Blubburger mit 200 Gramm Angus Rind mit Bacon, Tomate, Zwiebel, Gurke und Pommes Frites. Preis: 11,80 Euro.

Das Fleisch, also das Wichtigste am Burger schmeckt Angus-like sehr saftig und würzig im Geschmack, frisch und schön deftig gewürzt. Der Burger ist super! Die Pommes schmecken leider etwas fad und sind kommen leider aus der Tüte…

Der Eiskaffee, der nicht auf der Karte stand und den mir die hübsche Kellnerin ans Herz legte, war dagegen wiederum perfekt und wurde von mir gleich nochmal bestellt. Gutes Essen mit aufmerksamen Service, dazu eine Aussicht auf Wald und riesigem Sportplatz mit vielen schöne großen Bäumen: Herrlich! Tagesgerichte sind auf einer Kreidetafel angeschrieben. Von hier aus lassen sich viele Wanderungen nach Uhlbach und Umgebung unternehmen… und gut essen läßt sich hier auf jeden Fall!

Blums RSK Gaststätte

Katharinenlinde 3

73733 Esslingen

Mi-Fr 17-22.30 Uhr

Sa,So, Feiertag 11-21 Uhr